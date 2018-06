20:15 Uhr, RTL: Dating Queen, Romantikkomödie

Amy will keine Beziehung. Nach dem Sex wirft sie ihre Lover aus dem Bett und aus ihrem Leben. Eines Tages erhält die Redakteurin für ein Männermagazin den Auftrag, ein Porträt über den Sportarzt Aaron zu schreiben. Beide kommen sich näher und verbringen prompt eine gemeinsame Nacht. Doch irgendwas ist anders. Nicht nur Aaron hat sich in Amy verliebt. Auch die Dating Queen scheint diesmal mehr zu empfinden.

20:15 Uhr, Sat.1: Catch Me If You Can, Gaunerkomödie

Leonardo DiCaprio als charmanter Hochstapler: Nachdem Frank Abagnale jr. an seiner neuen Schule erfolgreich seinen Mitschülern vorgaukeln konnte, er sei der neue Lehrer, kommt er auf den Geschmack: Er will sein Talent in größeren Maßstäben nutzen und bringt es in kürzester Zeit als Pilot, Arzt, Staatsanwalt und Geschichtsprofessor zu Wohlstand und Ansehen. Da er aber auch Schecks in Millionenhöhe fälscht, ist ihm bald ein ehrgeiziger und hartnäckiger FBI-Agent auf den Fersen.

20:15 Uhr, ProSieben: Godzilla, SciFi-Actionfilm

Atemberaubende Action mit dem Star aus "Kick Ass" Aaron Taylor-Johnson und dem Publikumsliebling aus "Breaking Bad" Bryan Cranston: Lieutenant Ford Brody arbeitet als Bombenentschärfer bei der US-Armee. Als auf den Philippinen ein prähistorisches Monster erwacht, wird Ford in ein Spezialeinsatzkommando des Militärs einberufen, welches die Urzeit-Bestie auf das offene Meer locken und anschließend mit einem Atomsprengkörper töten soll. Doch das geplante Manöver schlägt fehl ...

20:15 Uhr, RTL 2: Wenn ich bleibe, Drama

Mia Hall führt ein sehr glückliches Leben und steht nun vor einer wichtigen Entscheidung: Karriere oder Liebe. Soll sie ihrer Leidenschaft zur Musik nachgehen und ein Studium an dem renommierten Musikcollege Juilliard beginnen oder soll sie sich für ihre große Liebe Adam entscheiden, den sie für das Studium verlassen müsste? Doch eines Tages zerstört ein harmloser Ausflug mit der Familie dieses unbeschwerte Leben mit einem Schlag

20:00 Uhr, Das Erste, WM live: Polen - Kolumbien, Sportübertragung

Das Spiel "Polen - Kolumbien" (Vorrunde Gruppe H) im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft wird live aus der Kasan-Arena in Kasan übertragen. Reporter ist Steffen Simon.