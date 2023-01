Am 25. Januar feiert VOX sein 30-jähriges Bestehen. Viele Stars halten dem TV-Sender schon seit vielen Jahren die Treue.

Am 25. Januar feiert VOX sein 30-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit hat der Sender laut eigenen Angaben insgesamt 12.704.746 Programmminuten gesammelt. Würde man diese Zeit wie früher auf DigiBeta abspeichern, hätte das Sendeband eine Länge von 74.949 Kilometern. Diese Strecke reicht einmal um die Welt und zusätzlich von Köln in den Dschungel und zurück. Das Markenzeichen des Senders, die rote Kugel, kam 1999 ins Spiel. Im Laufe der Jahre konnten sich einige Stars als Gesicht des Senders etablieren und halten VOX bis heute die Treue.

Diese Stars wurden durch VOX bekannt

Tim Mälzer (51) ist schon seit 2003 beim Sender tätig. Den Anfang machte er 2003 mit seiner Kochsendung "Schmeckt nicht, gibt's nicht". In der Show stellte er meistens Gerichte vor, die einfach und preiswert nachzukochen waren. Nach dem Ende des Formats im Jahr 2007 folgte "Born to Cook". 2014 startete seine Kochshow "Kitchen Impossible", die seit 2016 konstant einen Platz im Fernsehprogramm hat. Seit 2021 ist er außerdem in der gemeinsamen Kochshow mit Steffen Henssler (50) "Mälzer und Henssler liefern ab!" zu sehen.

Henssler startete 2007 mit "Ganz & Gar Henssler" bei VOX. Mälzer hatte ihn zuvor für seinen alten Sendeplatz empfohlen. Danach war der 50-Jährige von 2013 bis 2017 mit seiner Sendung "Grill den Henssler" im Fernsehen, die seit 2019 regulär wieder läuft. Doch die beiden Hamburger Spitzenköche sind nicht die einzigen treuen TV-Gesichter des Senders.

Martin Rütter (52) wurde mithilfe seiner vierpfotigen Freunde bekannt. In seiner Sendung "Der Hundeprofi" gab er von 2008 bis 2020 Tipps in Sachen Hundeerziehung. Zehn Jahre lang teilte er sein Wissen zudem in "Der V.I.P. Hundeprofi" mit prominenten Hundebesitzern. Seit 2014 trifft Rütter in seiner Sendung "Der Hundeprofi unterwegs" besondere Hundeliebhaber. 2021 hat er sein Repertoire erweitert und moderierte die Quizsendung "Die Rote Kugel".

Auch Detlef Steves (53) ist schon lange dabei: Er startete 2009 mit "Ab ins Beet! Die Garten Soap". In dem Format, das bis 2017 lief, wurden Hobbygärtner und ihre Bauprojekte gezeigt. Danach folgten zahlreiche weitere Sendungen wie "Detlef muss reisen", "Detlef baut ein Haus" und "Detlef goes Schlager". Seit 2016 ist der ehemalige Gastronom zudem ein Teil von "Hot oder Schrott - Die Allestester".

Der Zuschauerliebling schlechthin: Guido Maria Kretschmer (57) performt schon seit 2012 in seiner Sendung "Shopping Queen". In der Styling-Doku treten pro Woche fünf Frauen an aufeinanderfolgenden Tagen gegeneinander an. Die Frau mit dem besten Gespür für Mode gewinnt. Kretschmers Kommentare haben im Laufe der Jahre Kultstatus erreicht, so dass er unter anderem Formate wie "Promi Shopping Queen", "Guidos Wedding Race" und "Guidos Deko Queen" auf den Markt bringen konnte.

Die meistgesehenen Formate bei VOX

Zu den erfolgreichsten Primetime-Formaten in der Geschichte des Senders gehört "Die Höhle der Löwen". Die Show rund um die neuesten Geschäftsideen von Gründern erreichte im September 2018 einen Marktwert von 21,5 Prozent und landet somit auf dem ersten Platz. Darauf folgt die Musikshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", die im Juni 2017 einen Marktanteil von 20,3 Prozent erzielte. Die Dramedy-Fernsehserie "Club der roten Bänder" zog im Dezember 2016 ganze 17,5 Prozent in ihren Bann. Auch die bei VOX gezeigten Lizenzformate fanden beim Publikum Gefallen. Hier landete "Titanic" auf dem ersten Platz. 2004 erreichte das US-amerikanische Spielfilmdrama aus dem Jahr 1997 einen Marktanteil von 22,6 Prozent. "C.S.I." und "CSI: NY" konnten 2006 jeweils einen Marktwert von 22,5 und 21,3 Prozent erzielen.

Das sind die Highlights 2023

Im Jubiläumsjahr zeigt VOX einige Programmhighlights: 2023 können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf neue Formate wie "The Big Job Switch", "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" und "Song Clash" freuen. Außerdem zeigt der Sender eine vierstündige Dokumentation zum 30-jährigen Bühnenjubiläum von DJ Bobo (55) und 30 Jahre Eurodance. Zudem sind bei VOX neue Folgen der beliebten Formate "Die Höhle der Löwen", "Kitchen Impossible", "Grill den Henssler", "First Dates Hotel" sowie die Jubiläumsstaffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zu sehen.