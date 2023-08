Regenmassen haben das Gelände des Wacken Open Airs in ein Schlammfeld verwandelt.

Die Wacken-Veranstalter haben einen kompletten Einlassstopp erwirkt. Wie viele Besucher auf dem Gelände sind, ist bislang noch unklar.

Jetzt herrscht Gewissheit: Das Heavy-Metal-Festival in Wacken hat aufgrund des vielen Regens und den damit verbundenen Schlammmassen vor Ort einen sofortigen und vollständigen Einlassstopp für die Besucher verhängt. Das gaben die Veranstalter am frühen Mittwochmorgen unter anderem via Facebook bekannt. Darin heißt es, dass die Kapazitätsgrenze erreicht sei. "Aufgrund des Wetters wurde die vertretbare Besucherzahl für das Wacken Open Air 2023 erreicht", heißt es dort.

Jegliche weitere Anreise müsse gestoppt und abgebrochen werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kult-Festivals habe diese Entscheidung getroffen werden müssen: "Wir sind sehr traurig, aber die anhaltend schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl." Bereits gestern wurde ein Anreisestopp für Autos verhängt aufgrund des Zustandes der Zuwege und der Campingflächen. Wie mit den gekauften Tickets umgegangen werden soll, werde aktuell noch geklärt, heißt es in einem Q&A auf der Homepage.

Wacken Open Air 2023 startet am Mittwochvormittag

Wie viele Besucher sich bereits auf dem Gelände befinden, ist bislang noch nicht bekannt. Rund 85.000 Tickets wurden eigentlich verkauft. Am Mittwochmittag startet das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Unter anderem werden dort Konzerte von Kultbands wie Iron Maiden, Megadeth oder Kreator erwartet.