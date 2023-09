Wenn Prinz William bald in die USA reist, wird es offenbar bewusst keine medienwirksamen TV-Interviews im Stile seines Bruders Harry geben.

Während sein kleiner Bruder Prinz Harry (38) gerade aufgrund der sechsten Ausgabe der Invictus Games in Deutschland im Rampenlicht steht, bereitet sich Prinz William (41) auf seinen Trip in die USA vor. Schon in der kommenden Woche wird er in die Vereinigten Staaten von Amerika reisen, um dort sein Umwelt-Projekt namens Earthshot voranzutreiben. Dies wird der britische Royal allerdings offenbar strikt abseits der TV-Kameras aller großen US-Fernsehsender tun, wie nun "The Times" berichtet.

Demnach habe Prinz William bereits sämtliche Anfragen der namhaften TV-Netzwerke abgeblockt, die gerne ein Interview mit dem künftigen König von Großbritannien geführt hätten. Diese Entscheidung dürfte sicherlich auch etwas mit Prinz Harry und dessen Anschuldigungen gegen seine britische Königsfamilie zu tun haben. Harry hatte gemeinsam mit seiner Frau Meghan (42) zunächst mit einem TV-Interview mit Oprah Winfrey (69) für Aufsehen gesorgt, dann mit einer gemeinsamen Netflix-Doku und seiner Autobiografie "Reserve" nachgelegt. Gut möglich also, dass Prinz William mit seinen Interview-Absagen vor allem Fragen zu seinem Bruder aus dem Weg gehen will.

Damit bleibt Prinz William der bisherigen Strategie des Königshauses treu: Während Prinz Harry immer wieder die Öffentlichkeit in seiner Kritik an den britischen Royals suchte, hüllten sich diese mit wenigen und eher dezenten Ausnahmen in Schweigen.

Konzentration auf sein Umwelt-Unterfangen

Stattdessen werde sich Prinz William in den USA voll und ganz auf sein Earthshot-Projekt konzentrieren. Die mit insgesamt 50 Millionen Britischen Pfund (etwa 58 Millionen Euro) dotierte Preisverleihung zeichnet innovative Ideen und Erfindungen zur Bekämpfung des Klimawandels aus. In der US-Stadt Boston im Bundesstaat Massachusetts wird Prinz William die 15 diesjährigen Finalistinnen und Finalisten enthüllen. Später in diesem Jahr wird er dann gemeinsam mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate (41) die Gewinnerinnen und Gewinner in Singapur auszeichnen.