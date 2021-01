Wie soll eine Neuauflage von "Walker, Texas Ranger" ohne Chuck Norris gelingen? Die Serienmacher scheinen eine Antwort gefunden zu haben.

Jared Padalecki (38) in den Fußstapfen von Chuck Norris (80)? Als bekannt wurde, dass der "Supernatural"-Star den Hauptpart in der Neuauflage von "Walker, Texas Ranger" bekommen hat, staunten Fans des Originals nicht schlecht. Eines haben sie bei der US-Premiere des Reboots am 21. Januar aber getan: eingeschalten. Und so erzielte das Sendernetzwerk The CW laut "Entertainment Weekly" mit "Walker" die besten Einschaltquoten seit fünf Jahren.

Rund 2,5 Millionen Menschen sahen sich Padaleckis ersten Auftritt als rechtschaffener Cop in Texas an, die Serie verwies damit "Legends of Tomorrow" als Quoten-Krösus. Wann es "Walker" auch nach Deutschland schafft, ist noch nicht bekannt.

Die Originalserie feierte 1995 ihr deutschsprachiges Debüt und wurde wegen ihrer absurden Handlung und der noch absurderen Kraft von Hauptfigur Cordell 'Cord' Walker (Norris) schnell zum Guilty Pleasure. Der konnte Umweltsünder schon mal das Handwerk legen, indem er Kettensägen mit bloßer Fingerkraft aufhielt. Auf acht Staffeln und einen Fernsehfilm schaffte es die Serie zwischen 1993 und 2001. Das Remake schlägt da deutlich realistischere Töne an.