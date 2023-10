Immer mehr Disney-Klassiker bekommen eine moderne Live-Action-Variante – und das nicht ohne Grund: Die Neufassungen polarisieren – vor allem aufgrund des großen Nostalgie-Faktors, der die Realverfilmungen zum Filmspaß für Jung und Alt macht.

21 Filme sind mittlerweile als Live-Action-Remake erschienen, darunter Hits wie "Alice im Wunderland" oder "Der König der Löwen". Zudem sind bereits zehn weitere Produktionen in Planung, die in den nächsten zwei Jahren auf den Kinoleinwänden präsentiert werden sollen. Doch welche der Realverfilmungen sind am besten und stellen die Disney-Stars unserer Kindheit auf authentische Weise dar?

Von "Alice im Wunderland" bis "Mulan": Die besten Disney-Realverfilmungen zeigt die obige Fotostrecke. Sie haben noch nicht genug von Disney? Hier finden Sie die erfolgreichsten Disney-Produktionen aller Zeiten.

Alle hier aufgeführten Filme sind auf Disney+ im Stream abrufbar.

