Drei Mitglieder von The Marvelettes: Wanda Young (re.) an der Seite von Katherine Anderson (Mitte) und Gladys Horton.

Wanda Young ist tot. Das Bandmitglied von The Marvelettes starb Berichten zufolge bereits am 15. Dezember im Alter von 78 Jahren.

Wanda Young, die als Mitglied der erfolgreichen US-Girlband The Marvelettes in den 60er Jahren die Charts stürmte, ist tot. Sie starb bereits am 15. Dezember im Alter von 78 Jahren, wie "The New York Times" berichtet. Demnach sei sie laut ihrer Tochter Meta Ventress an den Folgen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung verstorben.

Einen ihrer größten Hits landete die Band gleich zu Beginn ihrer Karriere mit dem Lied "Please Mr. Postman", der Platz eins der US-Charts eroberte. Später wurde er jeweils von den Beatles (1963) und den Carpenters (1974) gecovert. 1970 löste sich die Gruppe auf, neun Studioalben hatten The Marvelettes bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht. Im Jahr 2004 folgte die Aufnahme in die Vocal Group Hall of Fame.