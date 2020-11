© (c)Marvel Studios 2020. All Rights Reserved.

"WandaVision" startet am 15. Januar auf Disney+

Disney+ zeigt die neue Marvel-Serie "WandaVision" ab Mitte Januar. Viele Fans hatten noch auf einen Dezember-Start gehofft.

Fans hatten auf den Dezember gehofft, nun ist aber offiziell: Die neue Serie von Marvel Studios, "WandaVision", wird am 15. Januar 2021 auf dem Streamingdienst Disney+ erscheinen. Die TV-Show dreht sich um die beiden Figuren Wanda Maximoff, die von Elizabeth Olsen (31, "Wind River") gespielt wird, und Vision, dargestellt von Paul Bettany (49, "A Beautiful Mind").

"WandaVision" soll den Stil klassischer Sitcoms mit dem Marvel Cinematic Universe verbinden, heißt es vorab über die neue Serie. Wanda Maximoff und Vision - zwei Wesen mit Superkräften, die ein idyllisches Vorstadtleben führen - vermuten, dass nicht alles so ist, wie es scheint... Nachdem "WandaVision" in das Jahr 2021 verschoben wurde, gibt es 2020 keine Neuerscheinung von den Marvel Studios - das erste Mal seit 2009. Zuletzt wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie der Starttermin des Blockbusters "Black Widow" in das kommende Frühjahr verschoben.