stern-DISKUTHEK Wann sollten Kinder ein Smartphone benutzen dürfen? Mama-Bloggerin vs. Psychologe

von Marco Klehn Über ihre Smartphones sind Kinder viele Stunden täglich online. Und weil es für Eltern und Lehrer:innen unmöglich ist, die Inhalte zu kontrollieren, können ihre Kleinen hier Hass, Mobbing und Gewalt ausgesetzt werden. Wir fragen: Was ist der richtige Umgang mit Smartphones und sozialen Medien? Hilft etwa nur noch ein Verbot?

Wie viele von Ihnen wissen wirklich, womit Kinder und Jugendliche in WhatsApp-Gruppen, auf TikTok oder Snapchat konfrontiert werden? Ungefiltert sehen sie Kriegsverbrechen, Tierquälereien und Pornografie. Da es nahezu unmöglich ist, Inhalte der sozialen Medien zu kontrollieren, nehmen die Gefahren stetig zu.

In der Diskuthek@Körber-Stiftung debattieren wir: Was ist der richtige Umgang mit Smartphones und sozialen Medien? Muss der Konsum gesetzlich reglementiert werden? Und was können Eltern, Pädagog:innen und die Politik tun, um unsere Kinder zu schützen?

Wann sollten Kinder ein Handy bekommen? Diese Gäste diskutieren:

Darleen Besmann ist Mama-Bloggerin, Musikerin und Moderatorin. Als Mutter von zwei Kindern erkennt sie viele Gefahren beim Thema Smartphone – auch an sich selbst. Sie ist allerdings auch der Meinung, dass es oftmals viel zu negativ beleuchtet und regelrecht verteufelt wird.

Prof. Dr. Christian Montag ist Professor für Molekulare Psychologie an der Universität Ulm. In seinem Buch "Du gehörst uns!" analysiert er das Datengeschäftsmodell und die psychologischen Strategien der großen Internetunternehmen. Er warnt davor, dass digitale Dauerunterbrechungen Kinder an kritischen Lebensaufgaben hindern.

