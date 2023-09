von Kester Schlenz stern-Autor Kester Schlenz hält sich für einen lockeren Typen. Ganz unlocker aber wird er, wenn er überall geduzt wird.

"Möchtest du den Wein probieren?", fragte der Kellner des Hamburger In-Restaurants meinen Schwiegervater. Der ist 90 Jahre alt und war überrascht. Warum duzte ihn der rund 60 Jahre jüngere Typ? Hatte er was durcheinandergebracht? Stand da vielleicht ein übersehener Enkel mit der Flasche in der Hand und bat um Vorkostung? Nein, der fusselbärtige Typ mit Schürze und Zopf war ihm unbekannt. Er probierte, akzeptierte den Wein und dachte sich: "Seltsame neue Welt. Fremde Jungspunde tun so, als ob ich mit ihnen zusammen fürs große Latinum auf der Bubenschule gepaukt hätte."