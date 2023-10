von Tobias Schmitz Die Musiker David Bergmüller und Tim Allhoff haben Alben aufgenommen für alle, die eine Atempause brauchen.

Wie klingt die Stille? Sie klingt gar nicht. Es ist ja still. Oder? "In der vollkommenen Stille hört man die ganze Welt", schrieb Kurt Tucholsky 1927. Höchst verschiedenen Komponisten wie Mozart und Debussy wurde der Gedanke untergeschoben, wonach die Stille zwischen den Noten genauso wichtig sei wie die Noten selbst. Oder dass die Stille zwischen den Noten erst die Musik ausmache. Fest steht: Der "Sound of Silence" (Simon & Garfunkel) hat immer wieder Dichter, Schriftsteller und Musiker beschäftigt: Was geht im eigenen Inneren vor, wenn es wirklich (fast) still ist? Kürzlich sind zwei Alben ganz verschiedener Künstler erschienen, die das Thema weiter durchdringen.