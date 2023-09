Nicht nur Russell Brand hat eine neue Plattform für sich entdeckt. Was diese Plattform so lukrativ macht und warum immer mehr rechte Stimmen dort zu finden sind.

von Thembi Wolf Dass sich Werbepartner und YouTube nach den Vergewaltigungsvorwürfen abwenden, ist Russell Brand egal. Er hat längst woanders eine digitale Bühne gefunden: im Paralleluniversum der rechten Videoplattform Rumble.

Der britische Comedian und Moderator Russell Brand sieht sich seit einer Woche schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt. Laut Medienberichten soll Brand zwischen 2006 und 2013 mindestens vier Frauen sexuell genötigt oder vergewaltigt haben. Es liegen Strafanzeigen vor. Die Polizei ermittelt.

Brand bestreitet die ihm zur Last gelegten Taten. Unter anderem in einem aktuellen YouTube-Video, das lediglich den kurzen Titel "So..." trägt. "Es war eine außerordentliche Woche", sagt Brand darin. Und dann bedankt er sich bei seinen Followerinnen für die Unterstützung. Und dafür, "dass ihr hinterfragt, was euch an Informationen gezeigt wird".