Pedro Pascal (Mitte) sieht in "We Can Be Heroes" der Gefahr als Superheld ins Auge.

We Can Be Heroes

We Can Be Heroes Pedro Pascal wird für Netflix zum Superhelden

Zuerst die Viper in "Game of Thrones", dann Kopfgeldjäger in "Star Wars" - und nun auch noch Superheld: Pedro Pascal bleibt Mann der Stunde.

Läuft bei Pedro Pascal (45). Der Schauspieler, der durch eine kleine, aber eindrucksvolle Rolle in der HBO-Serie "Game of Thrones" berühmt wurde, wird in der familienfreundlichen Action-Komödie "We Can Be Heroes" zum Superhelden. In dem Netflix-Streifen, der pünktlich zum neuen Jahr am 1. Januar 2021 bei dem Streamingdienst abrufbar sein wird, entführen Alien-Invasoren nach und nach alle Superhelden der Erde - bis es schließlich an deren Kindern gelegen ist, sie und die Welt zu retten.

Neben Pascal werden auch Christian Slater (51) und Priyanka Chopra Jonas (38) in "We Can Be Heroes" zu sehen sein. Regie führt "Sin City"- und "Desperado"-Urgewalt Robert Rodriguez (52), der schon mit mehreren "Spy Kids"-Teilen bewies, auch Familienunterhaltung zu beherrschen.

Pascal startet somit bei einem zweiten Streamingservice durch. Als "The Mandalorian" erfreuen sich er und vor allem sein grüner, putziger Begleiter Baby Yoda in inzwischen schon zwei Staffeln bei Disney+ größter Beliebtheit.