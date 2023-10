Erneut muss Pink Konzerte ihrer "Summer Carnival"-Tour kurzfristig ausfallen lassen. Eine Atemwegsinfektion bremse sie jäh aus.

Pink muss ihren zahlreichen Fans schon wieder schlechte Nachrichten überbringen. Nachdem sie vor wenigen Tagen noch wegen "medizinischer Probleme in der Familie" mehrere Konzerte absagte, wird der Superstar in einem weiteren X-Post nun konkreter - und teilt weitere Ausfälle mit. So müssen auch ihre beiden geplanten Auftritte in Vancouver am Freitag und Samstag kurzfristig ausfallen.

Als Grund führt sie nun eigene gesundheitliche Probleme auf: "Es tut mir zutiefst leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich eine Atemwegsinfektion habe." Ihr Arzt habe ihr dringend geraten, die beiden Konzerte ausfallen zu lassen. Der Star verspricht aber, dass diese so schnell wie möglich nachgeholt würden: "Ich freue mich riesig darauf, in Vancouver aufzutreten und eine großartige Show für alle hinzulegen. Bis dahin wünsche ich allen gute Gesundheit und schicke euch viel Liebe."

Schon mehrfache Unterbrechungen ihrer "Summer Carnival"-Tour

Bereits am vergangenen Montag (16. Oktober) hatte Pink ebenfalls kurzfristig zwei Konzerte in der Stadt Tacoma im US-Bundesstaat Washington absagen müssen. Die damals noch nicht konkret genannten gesundheitlichen Probleme würden "unsere sofortige Aufmerksamkeit" erfordern, so der Popstar in einem Statement auf seiner Instagram-Seite. Es tue ihr "so leid", den Tacoma-Ticketinhabern mitteilen zu müssen, dass die beiden Shows am 17. und 18. Oktober verschoben werden. Sie entschuldige sich "aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind".

Pink befindet sich derzeit mitten in ihrer "Summer Carnival"-Tour, die Anfang Juni in England begann und nach Europa inzwischen in Nordamerika angekommen ist. Doch schon im September musste sie diese aus gesundheitlichen Gründen unterbrechen: "Hallo allerseits. Es tut mir sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich an einer schlimmen Nebenhöhlenentzündung leide, und der Arzt hat mir geraten, heute Abend nicht aufzutreten", schrieb sie damals auf Instagram.