Sehen Sie im Video: Die besten Filme für die Festtage: 9 Alternativen zu den Weihnachtsklassikern.

















Keine Lust auf „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ oder „Kevin allein zu Haus“?

Die stern-Redaktion empfiehlt diese Alternativen zu den Weihnachtsklassikern.





Bad Santa

In der Krimikomödie aus dem Jahr 2003 trifft der fluchende und stehlende Kaufhaus-Weihnachtsmann Willie auf den Jungen Thurman. Ein Film, der gegen zu viel Weihnachtskitsch und schlechte Laune hilft.





John Wick

Wer sich normalerweise mit “Stirb langsam” durch die Festtage rettet, für den kann die John-Wick-Serie eine schöne Abwechslung sein. Mit dem Action-geladenen Thriller um den Auftragskiller John Wick kommt sicher keine Weihnachtsstimmung auf.





Der Gesang der Flusskrebse

In den Sumpflandschaften des Südens der USA kann man in diesem Film entfliehen. Die Verfilmung des Bestsellers von Delia Owen erzählt die spannende Geschichte des Waisenkinds Kyra, das sich in einem Mordprozess vor Gericht verantworten muss.





Weihnachten zu Hause, schwedische Serie

Wer Weihnachten lieber humoristisch und durch die Single-Brille betrachten möchte, für den lohnt sich die schwedische Netflix-Serie „Weihnachten zu Hause“. Darin folgt man der liebenswerten Johanne durch die Tage vor Weihnachten sowie bei merkwürdigen Dates und Familientreffen.





“Harry Potter”-

Die Harry-Potter-Saga ist eine Geschichte über alles, für das Weihnachten steht: Magie, für das Gute kämpfen und der Wert von Familie und richtig guten Freundschaften. Und die Filme sind auch für Kinder geeignet!





“Herr der Ringe”-Reihe

Auch die „Herr der Ringe“-Saga ist an Weihnachten eine schöne Fantasyfilm-Wahl. Bei der spannenden Reise der unterschiedlichen Gefährten, die in ihrer gemeinsamen Mission zu Freunden werden, kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.





The Guardians of the Galaxy – Holiday Special

Aus den Reihen der Marvel-Produktionen gibt es in diesem Jahr erstmals ein Christmas Special. Wie würden die Antihelden der “Guardians of the Galaxy” Weinachten erleben? In diesem etwa 40-minütigem Special können wir es herausfinden.





Das Leben des Brian, Komödie

Die Geschichte von Jesus wurde nie lustiger erzählt als im Monty-Python-Klassiker „Das Leben des Brian“. Das macht ihn zu einer optimalen Weihnachtsfilm-Alternative.





Cloud Atlas

In dem epischen Drama mit Tom Hanks und Halle Berry geht es um schicksalhafte Verstrickungen und die Fäden von Gut und Böse, die sich durch die Zeit spinnen. Wer an den Weihnachtstagen dazu neigt über den Sinn des Lebens nachzudenken, der findet bei diesem Film viele Anregungen.

Mehr