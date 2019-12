Weihnachten steht vor der Tür und die Jagd nach den passenden Weihnachtsgeschenken hat begonnen. Doch leider ist es nicht immer einfach, für jeden Freund oder Verwandten das Richtige zu finden. Wer Weltenbummler zu beschenken hat, kann allerdings aufatmen. Denn hier gibt es die besten Geschenkideen, über die sich jeder Globetrotter garantiert freuen wird.

Perfekt für Vielflieger

Wer gerne reist, verbringt meist viel Zeit in Flugzeugen. Auf Langstreckenflügen versuchen die Passagiere zusammen mit vielen anderen, in einem mehr oder weniger beleuchteten Raum ein wenig Schlaf zu erhaschen. Deshalb ist eine Schlafmaske genau das richtige Geschenk für Vielflieger. Für einen Lacher sorgen Masken in schrägem Design - zum Beispiel als Einhorn? Nackenkissen sind ebenfalls unverzichtbar, wenn man im Flugzeug schlafen möchte. Am besten greift man zu einem aufblasbaren Modell. Das nimmt auch im Rucksack wenig Platz weg.

Praktische Geschenke

Was Reisende ebenfalls brauchen können: ein Notizbuch. Darin können wichtige Daten oder Erinnerungen festgehalten werden. Zu groß sollte es allerdings nicht sein. Wer mit einem Rucksack unterwegs ist, hat in der Regel sowieso schon Platzprobleme. Wenn Sie jemanden kennen, der gerne verreist und viel liest, ist zudem ein E-Reader ein großartiges Geschenk. Man spart mit E-Books Platz und Gewicht und kann so viele Bücher mitnehmen, wie man möchte.

Geschenke für zu Hause

Kaum zu Hause wollen viele Reisende am liebsten gleich wieder weiter ins nächste Abenteuer. Allerdings ist davor meistens Sparen angesagt. Eine schöne Spardose ist daher genau der richtige Ort, um das Reisegeld zu verwahren. Oder wie wäre es mit einer Scratch-Map? Die Weltkarte hängt man an die Wand und jedes Land, das man bereits besucht hat, wird frei gerubbelt. Der Wandschmuck sieht nicht nur großartig aus, sondern erinnert auch an unvergessliche vergangene Reisen.

Für den nächsten Trip

Wenn jemand beschenkt werden soll, der bereits seinen nächsten Trip gebucht hat, kann ein Gutschein für unterwegs genau das Richtige sein. Es gibt verschiedene Plattformen, über die man Touren und andere Aktivitäten in verschiedenen Ländern buchen kann. Einfach Warenwert auswählen und schon hat man ein grandioses Weihnachtsgeschenk. Ebenfalls eine gute Idee sind digitale Reiseführer. So bietet beispielsweise Lonely Planet PDF-Versionen seiner Bücher an. Reisende sparen sich auch damit wertvollen Platz.