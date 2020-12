In Delmenhorst wurde das Licht ausgeknippst. Normalerweise erhellen rund 60.000 Lichtern das Haus einer Familie in der niedersächsischen Stadt. Nun bleibt es jedoch dunkel – Grund dafür sind die Besucher.

Dieser Artikel erschien zuerst auf RTL.de

60.000 Lichter leuchten seit 20 Jahren in der Weihnachtszeit am und ums Haus der Familie Borchert in Delmenhorst. Doch nun bleibt es dunkel – endgültig. Bereits um den ersten Advent herum hatte ein Besucheransturm mit Verkehrschaos dafür gesorgt, dass die Familie kurzzeitig den Stecker ziehen musste. Für die jetzige Entscheidung machen sie pöbelnde Besucher verantwortlich.

Besucher halten sich nicht an die Regeln

Laut Angaben der Neuen Osnabrücker Zeitung kam es auch in den vergangenen Tagen immer wieder zu Besuchern, die sich nicht an die Abstands-und Hygieneregeln gehalten haben. Für Sven Borchert der Grund, die Lichter auszuknipsen.

Bereits Anfang Dezember hatte er diesen Schritt machen müssen, weil in der Wohnstraße in Delmenhorst ein Verkehrschaos ausgebrochen war. Jetzt kamen die Besucher auch in Scharen zu Fuß und beleidigten die Familie. Eigentlich sollten laut der Neuen Osnabrücker Zeitung die Einnahmen aus den gesammelten Spenden mit dem Weihnachtshaus für therapeutisches Reiten an einer Förderschule genutzt werden.