von David Baum Weiße Sneaker waren ein Fashion-Statement, in Deutschland schrieben sie sogar Polit-Geschichte. Doch leider sind sie zum Ausdruck von Uniformität, Naivität und stilistischer Verarmung verkommen. Zeit, sie auf den Müllhaufen der Modegeschichte zu schmeißen.

Jo Schick war ungefähr fünf Jahre alt, Joko Winterscheidt sechs, Oliver Pocher sieben, Tommi Schmitt und Louis Klamroth noch nicht einmal auf der Welt, als der weiße Turnschuh in Deutschland seinen großen Auftritt feierte. Der damals 38-jährige Joschka Fischer trat im Dezember 1985 vor den Ministerpräsidenten des hessischen Landtags und wurde als erster grüner Minister seines Landes vereidigt. Zudem als erster Würdenträger mit knallweißen Sneakern an den Füßen, was allesamt im damaligen Establishment unerhört fanden. Was war das für ein Signal, eine Respektlosigkeit und Provokation, das ideale Zeichen eines Generationswechsels, der sich endlich abzeichnete.