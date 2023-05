Das Casting für "Superman: Legacy" von Star-Regisseur James Gunn hat begonnen. Vier Favoriten haben sich wohl bereits herauskristallisiert. Die Dreharbeiten sollen in weniger als einem Monat starten.

Wer beerbt Henry Cavill?" The Hollywood Reporter" wirft die ersten Namen zu "Superman: Legacy" in den Ring. Bei DC soll das Casting für "Guardians of the Galaxy"-Macher James Gunns Reboot des Superhelden in die heiße Phase gehen. Schon Anfang Juni sollen die ersten Probeaufnahmen über die Bühne gehen. Es ist der erste Superman-Film im DC Universe ohne Cavill als Clark Kent.

Ein unbekannter Name im Rennen

Ganz oben auf der Liste für die Titelrolle soll demnach David Corenswet stehen. Sein Name kursiert schon länger in Verbindung mit Superman. 2019 brachte sich der Schauspieler, der zuletzt im Horrorfilm "Pearl" spielte, selbst ins Gespräch.

Die anderen Darsteller, die laut "Hollywood Reporter" für Superman infrage kommen, sind ähnlich unbeschriebene Blätter. "Euphoria"-Star Jacob Elordi, "Grantchester"-Darsteller Tom Brittney und Fantasy Island"-Schauspieler Andrew Richardson sind angeblich ebenfalls im Gespräch.

Wer wird Lois Lane?

Unter den Kandidatinnen für die weibliche Hauptrolle Lois Lane ist mit Rachel Brosnahan immerhin eine profilierte Seriendarstellerin. Die Titelheldin von "The Marvelous Mrs. Maisel" soll laut "Hollywood Reporter" ein fulminantes Vorsprechen abgeliefert haben.

Brosnahans heißeste Konkurrentinnen sollen "Sex Education"-Star Emma Mackey und "Scream 6"-Darstellerin Samara Weaving sein.

Ein Star der Stunde als Lex Luthor

Der bekannteste Name fällt im Zusammenhang mit Lex Luthor. Nicholas Hoult soll den Superschurken spielen. Der "The Menu"-Star, mit "Renfield" gerade im Kino, ist bei DC beliebt. Er soll hinter Robert Pattinson die Nummer zwei beim Casting für "The Batman" gewesen sein.

Mit "Superman: Legacy" startet James Gunn in seine Ägide als Chef von DC Films. Anstelle von Henry Cavill soll ein jüngerer Darsteller in das Cape von Superman schlüpfen. Das Casting könnte die Weichen für viele Jahre im DC Extended Universe stellen.

Der Kinostart des Reboots steht schon fest. Hierzulande soll "Superman: Legacy" am 10. Juli 2025 in die Kinos kommen.

Quelle: "The Hollywood Reporter", "Cosmicbooks"