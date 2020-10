Am Rande des Freundschaftsspiels gegen die Türkei werden vier DFB-Kicker auf dem Ratestuhl bei "Wer wird Millionär?" Platz nehmen.

Am kommenden Mittwoch (7. Oktober) empfängt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Türkei zu einem Freundschaftsspiel in Köln. Den Aufenthalt in der Domstadt nutzten die DFB-Kicker, um einen Abstecher ins "Wer wird Millionär?"-Studio zu machen und sich für ein Spezial der Ratesendung von Moderator Günther Jauch (64) auf den Zahn fühlen zu lassen.

Wie der Sender RTL auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte, wird das WWM-Spezial "Die Mannschaft spielt" bereits am 12. Oktober um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Welche vier DFB-Kicker sich den Quiz-Fragen stellen werden, ist bislang unbekannt. Genauere Angaben dazu werden laut RTL erst am Tag nach der Aufzeichnung am Mittwoch gemacht.