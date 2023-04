Charles wird in der Westminster Abbey gekrönt - wie viele Monarchen vor ihm. Dass die Royals dort heiraten, ist seit den 1920ern ein Trend.

König Charles III. (74) wird am 6. Mai in der Westminster Abbey gekrönt. Die Kirche in London ist mit der königlichen Familie schon seit Jahrhunderten verbunden. Sie dient als Ort für Krönungen, königliche Hochzeiten und Beerdigungen. Außerdem wurde ein Monarch dort geboren, ein anderer starb in der Westminster Abbey: 1413 brach Heinrich IV. zusammen, angeblich als er am Schrein von Eduard dem Bekenner betete. Er starb kurz darauf. Zwischen 1470 und 1471 suchte Elizabeth Woodville (1437-1492), die Frau von Eduard IV. (1442-1483), wegen der Folgen der Rosenkriege Zuflucht in der Westminster Abbey und brachte hier Eduard V. (1470-1483) zur Welt.

Royale Jubiläen in der Westminster Abbey

Die erste Jubiläumsfeier in der Westminster Abbey fand 1887 zum Goldenen Jubiläum von Queen Victoria (1819-1901) statt. Queen Elizabeth II. (1926-2022) und ihr Ehemann, Prinz Philip (1921-2021), feierten ihre silbernen, goldenen und diamantenen Hochzeitsjubiläen ebenfalls mit Gottesdiensten in der Abbey und nahmen dort unter anderem regelmäßig an den jährlichen Feierlichkeiten zum Commonwealth Day teil.

Krönungen

Seit der Krönung Wilhelms des Eroberers im Jahr 1066 wurden insgesamt 39 englische und britische Monarchen in der Westminster Abbey gekrönt. Der Thron, auf dem die Monarchen dabei sitzen, befindet sich innerhalb der Abbey und wird seit dem 14. Jahrhundert bei Krönungen verwendet.

Wenn ein König vor dem 17. Jahrhundert nach seiner Krönung heiratete, hielt er eine separate Krönung für seine neue Königin ab. Die letzte davon, die in der Abbey stattfand, war die Krönung von Anne Boleyn im Jahr 1533 nach ihrer Heirat mit Heinrich VIII. (1491-1547). Es gab insgesamt 15 separate Krönungen für Königingemahlinnen in der Abtei.

Viele Monarchen haben der Westminster Abbey bei ihrer Krönung ein Geschenk aus feinem Stoff gemacht. George V. (1865-1936) spendete neue Altartücher, und George VI. (1895-1952) und Elizabeth II. jeweils genug Stoff, um neue Gewänder für den Klerus der Abtei anzufertigen.

Royale Hochzeiten

Vor dem 20. Jahrhundert waren königliche Hochzeiten in der Westminster Abbey relativ selten, und Royals heirateten stattdessen in einer Kapelle oder auf Schloss Windsor. Das änderte sich mit der Hochzeit von Prinzessin Mary (1897-1965), der Tante von Elizabeth II., mit Henry Lascelles (1882-1947) im Jahr 1922, die damit offenbar einen Trend auslöste. Im Jahr 1923 war bei der Hochzeit des späteren George VI. Lady Elizabeth Bowes-Lyon (1900-2002, Queen Mum) die erste königliche Braut, die ihren Blumenstrauß auf dem Grab des Unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey hinterließ, eine Praxis, die seitdem von vielen royalen Bräuten fortgesetzt wird.

Außerdem heirateten in der Westminster Abbey unter anderem Elizabeth II. und Prinz Philip (1947), Prinzessin Margaret (1930-2002) und Antony Armstrong-Jones (1930-2017) im Jahr 1960, Prinzessin Anne (72) und Mark Phillips (74) 1973, Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (63) 1986 sowie Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) im Jahr 2011. Prinz Charles und Prinzessin Diana (1961-1997) zogen 1981 die Kathedrale St. Paul's der Westminster Abbey vor, weil St. Paul's mehr Sitzplätze bot und eine längere Prozession durch London ermöglichte.

Royale Beerdigungen

Zahlreiche königliche Beerdigungen haben in der Westminster Abbey ebenfalls schon stattgefunden. Bis zum 18. Jahrhundert wurden hier viele englische und britische Monarchen bestattet. Später wurde es Brauch, den Beerdigungsgottesdienst in der Westminster Abbey abzuhalten und die Royals dann woanders zu bestatten.

Am 6. September 1997 fand in der Westminster Abbey die Trauerfeier für Prinzessin Diana statt. Die Bestattung erfolgte anschließend privat auf dem Gelände ihres Familienbesitzes Althorp.

Am 19. September 2022 wurde das Staatsbegräbnis für Elizabeth II. in der Westminster Abbey abgehalten, bevor sie in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor beigesetzt wurde.