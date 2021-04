Tim Allen und Richard Karn kehren ins deutsche Fernsehen zurück. Ihr Format "Wettkampf der Heimwerkerkönige" läuft ab Juli auf History.

Fans der Kultserie "Hör mal, wer da hämmert" dürfen sich noch dieses Jahr auf das neue Format von Tim Allen (67) und Richard Karn (65) freuen. Das früherer Handwerker-Duo produziert die Sendung "Tim Allen - Wettkampf der Heimwerkerkönige", die hierzulande ab dem 29. Juli auf dem Bezahlsender The History Channel zu sehen ist. Laut Pressemitteilung soll es zehn neue Episoden geben, die immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt werden.

In den rund einstündigen Episoden treten begabte Heimwerker in einem ungewöhnlichen Wettbewerb gegeneinander an, in dem sie verschiedenen Alltagsgegenständen zu neuem Leben verhelfen. Bei den Eigenkreationen sind den Teilnehmern keinerlei Grenzen gesetzt. Damit bei der Produktion die Corona-Auflagen problemlos eingehalten werden konnten, durften die Kandidaten ihre eigenen Werkstätten für den Wettkampf nutzen. Die Aufgaben werden von den beiden Heimwerker-Experten Tim Allen und Richard Karn gestellt, die die Werke anschließend unter die Lupe nehmen. Den Sieger erwartet ein Preisgeld von 5.000 Dollar (umgerechnet etwa 4.150 Euro).