Otto Waalkes lebte in den 70-er Jahren in einer WG mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Chaos-WG: In den 70-er Jahren teilten sich Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen und Otto Waalkes eine Wohnung. Die Geschichten aus der Zeit «sollten endlich mal verfilmt werden», sagt Waalkes.

Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen und Otto Waalkes lebten in den 70-er Jahren in einer WG - und Otto könnte sich vorstellen, die Erlebnisse dort irgendwann zu verfilmen. «Das war die Villa Kunterbunt in Hamburg.

Udo hat noch um vier Uhr morgens auf sein Schlagzeug eingedroschen. Marius und ich sind dann gerade von unserer Tour durch Musikkneipen nach Hause gekommen», erzählte Waalkes dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Dann ist Udo auf seinem Wasserbett eingepennt, mit rauchender Zigarre natürlich. Mein Zimmer lag genau darunter. Irgendwann fing es von oben an zu regnen – und als ich aufwachte, hatte ich auch ein Wasserbett», so der 72-Jährige.

«Die Kunterbunt-Geschichten sollten endlich mal verfilmt werden, dann muss ich sie nicht mehr erzählen», sagte Otto über diese Ereignisse in Hamburg. «Angebote gibt es. Aber was soll ich noch alles machen?» Der neue Film des Komikers, «Catweazle», startet am 1. Juli in den Kinos.