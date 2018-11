"Last Christmas" (1984) ist wieder in den Charts! Und zwar zum 130. Mal in Folge. Das hat GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Der Einstieg erfolgte diesmal auf Platz 32. Damit ist der am 3. Dezember 1984 veröffentlichte Weihnachtsklassiker das am häufigsten platzierte Lied der Chartgeschichte. Jedes Jahr aufs Neue kehrt der Song, der eigentlich von einer enttäuschten Liebe erzählt, in die Top 100 zurück.

"Last Christmas" stammt von der britischen Pop-Gruppe Wham! (1981-1986). Sänger George Michael (1963-2016) und Gitarrist Andrew Ridgeley (55) landeten in der kurzen Bandgeschichte viele Top-Ten-Hits im deutsch- und englischsprachigen Raum.