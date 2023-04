Fast alle Smartphone-User nutzen WhatsApp, doch viele haben von diesen Funktionen noch nie gehört. Wie das Texten etwas einfacher wird.

Milliarden von Smartphone-Besitzerinnen und -Besitzern setzen beim Verschicken von Nachrichten und Teilen von Inhalten auf WhatsApp. Von der Orga-Gruppe an der Uni oder im Sportverein, über die Familienmitgliedern bis zu Freunden und dem Status all dieser Menschen. Die wenigsten wollen auf den Messenger und seine Funktionen verzichten, doch wer diese Kniffe kennt, hat noch ein bisschen mehr vom meistgenutzten Messenger.

Bilder und Videos nicht automatisch speichern

Die WhatsApp-Standardeinstellung speichert alle geteilten Dateien auf dem Smartphone. Wer viel Video- und Fotomaterial empfängt und versendet, kann so schnell seinen Speicherplatz an die Grenzen bringen. Dazu sowohl auf iPhone als auch auf Android-Geräten in die WhatsApp-Einstellungen gehen und unter "Chats" die Option "Speicher und Daten" wählen. Ist dort die Funktion "Sichtbarkeit von Medien" aktiviert, werden Medien auf dem Smartphone gespeichert. Wer das nicht möchte, muss nur noch die Option deaktivieren.

Wer sich schon einmal in dieses Menü navigiert hat, kann dort auch etwas gegen zu viel Verbrauch seiner mobilen Daten tun. Auf dem iPhone heißt die Option "Reduzierter Datenverbrauch", auf Android-Smartphones "Weniger Daten für Anrufen verwenden". WhatsApp stellt dann qualitativ schlechtere Voice- oder Videocalls zur Verfügung. Außerdem können User im selben Bildschirm unter "Automatischer Download von Medien" selbst entscheiden, welche Medien über mobile und welche über eine WLAN-Verbindung heruntergeladen werden sollen.

Chat anheften

Wenn ein Kontakt in der Liste mit Nachrichten ganz oben bleiben soll, lässt dieser sich dort anheften. Selbst andere, neuere Nachrichten, landen erst danach in der Übersicht. Dazu unter Android einfach den gewünschten Chat markieren und auf die Reißzwecke tippen, die anschließend erscheint. Auf dem iPhone wischt man den gewünschten Chat von links nach rechts und wählt dann die Option "Fixieren".

Chats stumm schalten

Viele Gruppen- und Orga-Chats münden häufig darin, dass Dinge besprochen werden, die einen nicht interessieren. Oder es wird ein Event weiter besprochen, bei man schon abgesagt hat. Wer in diesen Gruppen bleiben, aber nicht Dutzende Benachrichtigungen von ihnen erhalten möchte, schaltet sie ganz simpel stumm: Auf Android den gewünschten Chat markieren und auf den durchgestrichenen Lautsprecher tippen - fertig. Unter iOS den Chat von links nach rechts wischen und dann im Menü "Mehr" die Option "Lautlos" wählen.

Fett, kursiv oder durchgestrichen schreiben

In den Chats selbst fällt es manchen Menschen leichter, sich auszudrücken, wenn sie das Gesagte fett oder kursi schreiben oder etwas durchstreichen können. WhatsApp bietet hierfür zwei Möglichkeiten: Entweder markiert man die entsprechende Textpassage und wählt im sich anschließend öffnenden Menü die gewünschte Schriftart. Oder man schreibt per Zeichenbefehl fett, kursiv oder streicht durch, indem man für fett Sternchen (*) an den Beginn und das Ende der Entsprechenden Passage setzt; für kursiv Unterstriche ( _ ) und durchzustreichen das "ähnlich wie"-Symbol (~).

Individuelle Klingeltöne

Wer wissen möchte, welcher Kontakt gerade schreibt oder anruft, ohne das Handy sehen zu müssen, kann individuelle Klingeltöne verteilen. Hierzu den gewünschten Chat aufrufen und seinen Kontakt antippen. In der Liste unter den geteilten Medien findet sich die Option "Eigene Benachrichtigungen". Dort setzt man bei "Eigene Benachrichtigungen" einen Haken und wählt anschließend neue Sounds für Nachrichten und Klingeltöne sowie bei Bedarf die Art der Vibration.

Lesezeichen für wichtige Nachrichten

Einige Nachrichten sind wichtiger als andere, etwa solche, in denen Adressen, Termine, Telefonnummern oder Bankverbindungen stehen. Damit diese nicht verloren gehen, lassen sie sich mit Lesezeichen versehen. Hierfür die gewünschte Nachricht markieren und sie mit einem Sternchen versehen. Nun befindet sich die markierte Nachricht in dem dazugehörigen Kontakt sowie einer Liste, die alle mit Sternen versehene Nachrichten sammelt. Diese erreicht man bei Android-Geräten unter dem Drei-Punkt-Menü oben rechts, auf iPhones findet es sich bei den Kontakt- oder Gruppeninformationen, die man öffnet, indem man in einem Chat auf den Namen tippt.

Persönliche Nachricht an mehrere Kontakte

Die Broadcast-Funktion erlaubt das Versenden ein und derselben Nachricht als Privatnachricht an mehrere Kontakte und ist beispielsweise für das Versenden von Einladungen von großem Nutzen. Hierzu einfach das Drei-Punkt-Menü oben rechts aufrufen und die Funktion "Neuer Broadcast" wählen. Anschließend die gewünschten Personen aus der Kontaktliste auswählen und mit dem grünen Haken unten rechts bestätigen. Nachdem die Broadcast-Liste erstellt wurde, kann man wie gewohnt Nachrichten schreiben und an die gewünschten Personen privat versenden. Die Broadcast-Liste erscheint anschließend in der Chatliste. Auf iPhones ist die Broadcast-Funktion prominenter platziert und lässt sich direkt von der Chatliste aus wählen.

Selbstlöschende Nachrichten

Besonders in größeren Gruppen kann es die Übersicht wahren, wenn die Option aktiviert, dass Nachrichten sich nach einer bestimmten Zeit von selbst löschen. Hierzu unter Android im jeweiligen Chat das Drei-Punkt-Menü aufrufen und "Selbstlöschende Nachrichten" auswählen. Nun hat man die Wahl zwischen einem Zeitraum von 24 Stunden, einer Woche, 90 Tagen oder der Standardeinstellung "nie". Auf dem iPhone ist das Vorgehen gleich, allerdings muss man hier erst "ein" oder "aus" wählen, ehe man bei der Wahl "ein" die Zeitraum-Optionen angezeigt bekommt.

Zitieren

Wenn ein Chat viele Teilnehmer hat oder intensiv hin und her geht, möchte man manchmal auf genauer auf das Geschriebene eingehen. Also markiert man die gewünschte Nachricht, egal ob eine eigene oder von anderen, und tippt auf das Antworten-Symbol. Noch einfacher geht es, indem man die entsprechende Nachricht von links nach rechts wischt - sie erscheint dann automatisch über dem Tippfeld als Zitat auf das man nun nur noch antworten muss.