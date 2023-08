In "The Buccanners" spielt Kristine Frøseth eine der Hauptrollen.

von Laura Stunz "The Buccaneers" erinnert stark an "Bridgerton" und ist perfekt für Fans von Regency- und Historiendramen. Alle Infos zur neuen AppleTV+-Serie.

Bis die heiß ersehnte dritte Staffel der Regency-Erfolgsserie "Bridgerton" erscheint, ist es noch ein Weilchen hin. Frühestens Ende Dezember 2023 soll die Fortsetzung auf Netflix erscheinen. Dabei sind seit dem Release der vergangenen, zweiten Staffel bereits eineinhalb Jahre vergangen.

"The Buccaneers" weißt erstaunlich viele Parallelen zu "Bridgerton" auf

Die zähe Wartezeit weiß ein Streaming-Konkurrent für sich zu nutzen – und liefert Anfang November eine neue Produktion im Regency-Stil, die auffällig stark an den Netflix-Hit von Shonda Rhimes erinnert. In "The Buccaneers" (dt. den Freibeuterinnen) stürzen sich erneut junge, lebenslustige Damen in die Ballsaison des Großbritanniens des 19. Jahrhunderts. Doch diesmal sind es nicht die heiratswilligen Damen der Londoner High Society, die auf den Veranstaltungen Hauptattraktion der männlichen Heiratsgesellschaft sind, sondern eine fünfköpfige Gruppe junger Amerikanerinnen, die extra angereist ist, um sich ihre Zeit mit den attraktiven Junggesellen der Stadt zu vergnügen – und dabei einen Mann fürs Leben zu finden.

Die fünf Amerikanerinnen mischen die britische Ballsaison so richtig auf. © Apple TV+

Logisch, dass das nicht gut gehen kann. Es dauert nicht lange, bis ein anglo-amerikanischer Kulturkampf zwischen der britischen und amerikanischen Damenfront entfacht – denn gerade den weiblichen Mitgliedern der britischen Bourgeoisie gefällt das Verhalten ihrer Konkurrenz aus Übersee, den "Buccaneers", überhaupt nicht. Die jungen, wohlhabenden US-Damen mischen nicht nur den Heiratsmarkt auf, sondern missachten jahrhundertalte, britische Traditionen, wobei sie – neben reichlich Spaß – das Ziel verfolgen, sich anerkannte, britische Ehemänner samt ihrer Adelstitel zu sichern.

Die ersten Bilder der AppleTV+-Produktion geben verheißungsvolle Einblicke in die Umsetzung der Serie: Ein authentisches Bühnen- und Kostümbild und attraktive Hauptcharaktere vor historischer Kulisse könnten glatt als Produktionsbilder von "Bridgerton" selbst durchgehen.

"Angloamerikanischer Kulturkampf"

Auch der Cast der Regency-Serie kann sich sehen lassen: "Mad Men"-Darstellerin Christina Hendricks, "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Alisha Boe und Kristine Frøseth ("Eine wie Alaska") werden als Besetzung genannt. Ebenfalls mit dabei: Trans-Schauspielerin Josie Totah sowie "Mamma Mia!"-Star Josh Dylan, Regie führt "Eine zauberhafte Nanny"-Macherin Susanna White.

Wie auch die Netflix-Konkurrenz, beruht "The Buccaneers" auf einem Roman. Pulitzer-Preisträgerin Edith Wharton schrieb 1937 das gleichnamige Buch – ihr letztes Werk –, wobei sie während des Schreibprozesses verstarb und das Buch so 1938 unvollständig veröffentlicht wurde. Ende des Jahrhunderts wurde die Geschichte über die "Freibeuterinnen" bereits das erste Mal in einer BBC-Mini-Serie verfilmt.

Knapp 30 Jahre später greift Apple TV+ die Erzählung erneut auf und verpasst ihr obendrein den einzigartigen "Bridgerton"-Flair, den wir bislang nur aus den Produktionen von Rhimes kennen. Das Versprechen der Macher laut offizieller Serienbeschreibung: Ein unterhaltsamer "angloamerikanischer Kulturkampf" zwischen den "Buccaneers" und der Londoner Elite, wobei "neues Geld" und "alte Geheimnisse" eine wichtige Rolle spielen werden.

Los geht es bereits am 8. November 2023 mit drei Folgen auf AppleTV+, wobei bis zum 13. Dezember wöchentlich eine neue Episode veröffentlicht werden.

