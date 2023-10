Die "Harry Potter"-Filme gehören mit dem "Marvel Cinematic Universe" und den "Star Wars"-Filmen zu den erfolgreichsten Filmreihen der Welt. Über insgesamt acht Filme und einige Spin-offs und eine Gesamtlänge von 19 Stunden und 39 Minuten können sich Fans der Reihe mittlerweile freuen – prinzipiell genug Spielraum dafür, die Teile jedes Jahr aufs Neue rauf und runter zu schauen. Doch manchmal braucht es dann doch ein wenig Abwechslung.

Und auch wenn das von J.K. Rowling erschaffene und bebilderte Universum einzigartig und unvergleichbar ist, gibt es mittlerweile zahlreiche Serien- und Film-Alternativen, die einen Hauch der "Harry Potter"-Magie in sich tragen und gleichzeitig als eigenständige Produktionen fesseln können. Wenn in diesem Jahr die "Harry Potter"-Binge-Watching-Saison wieder einmal vor der Tür steht, lohnt es sich also, einen Blick auf alternative Angebote zu werfen. Magie-, Fantasy- und Abenteuer-Elemente sowie Schnittstellen zu den "Harry Potter"-Filmen machen sie perfekt für die kalte Jahreszeit und versprechen unterhaltsame Stunden auf dem heimischen Sofa.

Fantasy, Abenteuer, Zauberei: In der obigen Fotostrecke finden Sie zehn Filme und Serien, die an die magische Welt von Hogwarts erinnern.

