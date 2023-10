von Julia Hackober Wann man weiß, dass die Liebe zwischen Prominenten unwiderruflich ihr Ende gefunden hat? Wenn die Verflossenen sich nicht mehr Instagram folgen – so wie zuletzt Amira und Oliver Pocher. Über einen kleinen Klick mit großer Wirkung.

Trennen sich prominente Paare, verläuft das in Zeiten von Social Media meist ungefähr so: Wenn lange keine gemeinsamen Fotos auf Instagram veröffentlicht werden, ist das schon mal kein gutes Zeichen; wenn gemeinsame Fotos von den Accounts verschwinden, ein noch schlechteres; und wenn sich die Betroffenen gegenseitig entfolgen, ist das ein fast sicheres Indiz dafür, dass innerhalb der nächsten Stunden ein schwülstiger Trennungspost veröffentlicht wird, in dem beide von einer natürlich in "aller Freundschaft und gegenseitiger Wertschätzung nach reiflicher Überlegung getroffenen Entscheidung" faseln.

In aller Öffentlichkeit die Liebe zu begraben, das ist nicht leicht, schon klar. Es gibt schließlich keine Regeln, um auf Social Media mit dem Herzschmerz fertig zu werden. Herzt man auf Instagram weiter die Fotos der oder des Verflossenen, um eine erwachsen-freundschaftlich abgelaufene Trennung zu untermauern? Ganz nach dem Motto: "Hey, wir supporten uns weiterhin, unsere Leben mögen nicht mehr zueinanderpassen, aber wir spüren immer noch eine tiiiiiefe innere Verbundenheit! Daher hier ein Like für dieses Spiegel-Selfie!" Oder entscheidet man sich für das ultimative Schlussmach-Signal des digitalen Zeitalters – und drückt den Entfolgen-Button?