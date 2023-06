© Stefanie Keenan/Getty for Academy Museum of Motion Pictures

von Susanne Hehr Actionheld Arnold Schwarzenegger stellt in Los Angeles einen Hochglanz-Bildband vor – und wirkt mitunter, als könne er seinen Erfolg selbst gar nicht fassen.

Arnold Schwarzenegger braucht keine Vorstellung, keine Einleitung. Er bekommt trotzdem eine an diesem Mittwochabend, während das Publikum in einem Filmtheater des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles in flauschig-roten Kinosesseln auf den "Terminator" wartet. Benedikt Taschen, der Gründer des Taschen-Verlages, stimmt auf den Abend ein, an dem der Hochglanz-Bildband erscheint, den der Verlag und Schwarzenegger gemeinsam herausgeben.