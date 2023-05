Bücher können berühren, bewegen, belehren und bestenfalls bedeutend im weiteren Verlauf des Lebens werden, wenn sie etwa in Bereichen wie Erziehung oder Beziehung anderen die Augen öffnen oder den Blickwinkel verändern. Wir haben genau solche Bücher in dieser Serie zusammengetragen. Dieses Mal steht "101 Essays, die dein Leben verändern werden" von Brianna Wiest im Fokus.

"101 Essays, die dein Leben verändern werden" von Brianna Wiest war mir nun einige Monate lang ein treuer Begleiter. Es ist wirklich ein wunderbares Buch, das mich immer wieder zum Nachdenken gebracht hat. Als Bloggerin habe ich auch in meiner Instagram-Story immer wieder Inhalte geteilt, weil es an vielen Stellen genau den Punkt trifft und ich mitteilen wollte, wie bedeutend das Werk für mich und meinen Alltag ist. Diese 101 Essays können tatsächlich das Leben eines Menschen verändern und die Autorin hat hier ein wunderbares Werk geschaffen. Eines, das vollkommen zu Recht ein Bestseller geworden ist.

Ihr Credo lautet: "Wer lernt, anders zu denken, kann sein Leben neu erfinden." Ein Leitsatz, der auch hinter all meinem Wirken stehen könnte. Man muss einmal verinnerlichen, dass es stets mehrere Blickwinkel auf ein und dieselbe Situation gibt. Unsere Reaktionen sind schlussendlich unsere eigene Entscheidung. Wer das verstanden hat, ist schon die Hälfte des Weges gegangen. Stetige Reflektion, Achtsamkeit und die Bereitschaft zu lernen ebnen dann den Rest.

Brianna Wiest möchte mit ihrem Buch "" die Menschen abholen, die nicht so recht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Solche, deren Ängste und Zweifel sie fest im Griff haben und denen es schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Das Buch ist ein Sammelsurium an Gedankenanstößen, aus dem sicherlich alle etwas für sich mitnehmen können. Dazu muss man nicht einmal in jedem Punkt mit der Autorin übereinstimmen. Es reicht bereits, sich mit ihren Ideen auseinanderzusetzen. Mit einem offenen Herzen wird man so sicherlich wachsen.