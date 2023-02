von Amelie Graen Der Ballettchef Marco Goecke rieb ihr bei einer Premiere in Hannover einen Beutel Hundekot ins Gesicht. Für die Tanzkritikerin Wiebke Hüster steht fest: Die Tat war geplant und keine Affekthandlung, wie Goecke behauptet. Im Gespräch erklärt sie, womit er sich verriet – und warum sie seine öffentliche Entschuldigung nicht akzeptiert.

Frau Hüster, der Ballettchef Marco Goecke hat Sie mit Hundekot beschmiert. Wie kam es dazu?

Ich war auf der Ballettpremiere von "Glaube – Liebe – Hoffnung" ­in der Staatsoper Hannover. In dem langen schmalen Weg ins Foyer stellte sich mir in der Pause Herr Goecke in den Weg. An der Art, wie er sich vor mir aufbaute, erkannte ich, wie wütend er war. Ich vermutete sofort, dass es um meinen Text gehen muss, der an diesem Tag in der FAZ erschienen war, ein Verriss über sein Ballett "The Dutch Mountains". Aber ich blieb gelassen, dachte: "Gut, dann spreche ich eben mit ihm darüber." Er sagte: "Wiebke, was willst du überhaupt hier?" Und ich dachte mir: "Huch, seit wann duzen wir uns?"