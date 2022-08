er weltweit Vorträge auf Konferenzen in den Ländern gehalten hat, in denen sich Banksy’s Werke befinden



er in der Branche als „Banksy-Experte“ gilt



er sich wie Banksy in seiner Malerei und akademisch mit Krieg und Frieden auseinandersetzt



er in Banksy’s weniger aktiven Phase zwischen 2014 und der Corona-Pandemie wegen eines Jobs in Australien lebte



Der britische Streetart-Künstler Banksy ist berühmt, seine aktivistischen Kunstwerke findet man mittlerweile auf der ganzen Welt. Seine wahre Identität aber ist geheim, deswegen halten sich viele Gerüchte und Spekulationen. Eine TikTokerin veröffentlicht jetzt eine wilde These: ER soll Banksy sein.Professor Paul Gough ist ein britischer Maler, Schriftsteller sowie Akademiker und der Vizekanzler der Arts University Bournemouth. Nachdem eine Studentin der Uni ihre Theorie zu der Lokallegende bei TikTok postet, reagiert Gough per Video darauf.„Professor Gough ist Banksy und hier sind die Beweise.“Alles heißer Tobak – oder? Rund eineinhalb Minuten lang listet die Userin stakkatoartig ihre Argumente auf. Paul Gough sei unter anderem Banksy, weil:Mit dem Anfang der Corona-Pandemie kehrte zurück Gough nach England und begann seinen Job an der Arts University in Bournemouth. Kurz darauf spendete Banksy ein Gemälde zugunsten eines nur ca. 40 Kilometer entfernten Krankenhauses. In 2021 soll sich Gough einen Urlaubstag genommen haben. Am nächsten Tag wurde in Reading ein neues Banksy-Street Art entdeckt.Paul Gough findet das alles amüsant, muss aber auch zugeben, dass zumindest fast alle Fakten korrekt sind. Unsicher ist er sich nur bei einem Urlaubstag."Habe ich mir einen Tag frei genommen?"In einem anderen Video reagiert Gough auf weitere vermeintliche „Beweise“ belustigter TikTok-User.„Er kann es nicht sein, er ist zu sehr ein Nerd.“ – „Ich habe mal eine Aufnahme von Banksy beim Sprayen gesehen. Die Hände passen definitiv zu jemandem in seinem Alter“ – Jemand macht Bemerkungen über meine Hände und mein Alter.“Das alles also: Reine Spekulation. Paul Gough und viele TikTok-User freuen sich trotzdem darüber.