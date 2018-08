"Will & Grace" trifft auf "Friends"! David Schwimmer (51) wird in der zehnten Staffel von "Will & Grace" eine Gastrolle übernehmen, wie unter anderem "Deadline" berichtet. In insgesamt fünf Folgen soll er den neuen Freund von Titelfigur Grace (Debra Messing) verkörpern.

Schwimmer kehrt damit fast 15 Jahre nach dem Aus der Kultserie "Friends", in der er zehn Staffeln lang als Ross Geller zu sehen war, zu seinen Sitcom-Ursprüngen zurück. Zuletzt begeisterte er in der preisgekrönten Drama-Serie "The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story" als Robert Kardashian, die ihm 2016 seine zweite Emmy-Nominierung einbrachte. Schon 1995 wurde er für seine Leistung in "Friends" nominiert.

Das Revival übertrifft alle Erwartungen

Die 18 neuen Folgen von "Will & Grace" werden ab dem 4. Oktober in den USA zu sehen sein - und schon jetzt mit Spannung erwartet. Die Serie endete ursprünglich 2006 nach acht erfolgreichen Staffeln. 2017 feierte die Sitcom dann ihr großes Comeback und gilt als die meistgesehene Comedyserie des Haussenders NBC.

Der komplette Cast kehrte für das Revival vor die Kameras zurück. Neben Debra Messing (49) und Eric McCormack (55) als Will und Grace sind natürlich auch ihre beiden Sidekicks Megan Mullally (59) und Sean Hayes (48) als Karen und Jack wieder an Bord. Auch mit Alec Baldwin (60) wird es in der zehnten Staffel ein Wiedersehen geben. Der Hollywood-Star kehrt als Karens heimlicher Geliebter Malcolm zurück. Eine elfte Staffel ist übrigens schon bestellt. Wann die neuen Folgen in Deutschland zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Die neunte Staffel wurde im Mai bei ProSieben ausgestrahlt.