15 lange Jahre haben Action-Fans auf diese offizielle Nachricht warten müssen: Hollywood-Star und Hauptdarsteller Will Smith (50) hat in einem Video auf seinem Instagram-Account bestätigt, dass ein dritter "Bad Boys"-Film definitiv in der Mache ist. "Es ist offiziell! Es ist offiziell, Baby! 'Bad Boys 3' wird kommen!", so ein euphorischer Smith in dem kurzen Clip, in dem auch der zweite böse Bube natürlich nicht fehlen darf: Martin Lawrence (53).

Der Co-Star der Krawall-Reihe ist mindestens genauso glücklich über das späte Comeback der beiden Cops Mike Lowrey ( Smith) und Marcus Burnett (Lawrence). Teil eins erschien im Jahr 1995, die Fortsetzung kam 2003. Wann der dritte Teil über die ungleichen Drogenfahnder ins Kino kommen wird, steht derweil noch in den Sternen. Angeblich soll im Jahr 2019 der Dreh beginnen.