"Lasst mich raus! Kann es kaum erwarten, dass ihr mich endlich alle ganz in Blau seht!"

Dem Schauspieler Will Smith (50, "I am Legend") ist die Vorfreude auf seinen nächsten Film "Aladdin" deutlich anzumerken: Auf seinem Instagram-Account lässt er unter dem gleichnamigen Hashtag seine Fans daran teilhaben und zeigt dort das Filmplakat der Disney-Realverfilmung. Im Streifen von Guy Ritchie (50) wird er in den deutschen Kinos ab 23. Mai 2019 als der gewitzte Flaschengeist Dschinni dem orientalischen Helden Aladdin zur Seite stehen. Dieser wird von dem kanadischen Newcomer-Star Mena Massoud (27, aktuell zu sehen in "Tom Clancy's Jack Ryan") verkörpert.