König Willem-Alexander und Königin Máxima von den Niederlanden sind in Gedanken bei den Menschen in Israel.

Willem-Alexander und Máxima drücken Israel ihr Mitgefühl aus. Das niederländische Königspaar zeigt sich von den Ereignissen erschüttert.

Die Angriffe auf Israel erschüttern derzeit die Welt. Viele Hollywood-Stars haben bereits ihr Mitgefühl für das Land bekundet. Nun hat sich auch das niederländische Königshaus angeschlossen und über die sozialen Medien sein Mitgefühl für die Menschen in Israel bekundet. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal veröffentlichten König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (52) am Montag (9. Oktober) ein Statement.

Willem-Alexander und Máxima: "Unsere Gedanken sind bei der israelischen Bevölkerung"

"Die Angriffe auf Israel an diesem Wochenende haben unbeschreibliches Leid verursacht", schreibt das niederländische Königspaar. Sie hätten sich bereits persönlich an Israels Staatspräsident Jitzchak "Buji" Herzog (63) gewandt: "Wir haben Präsident Herzog unser Beileid und unsere Solidarität übermittelt. Unsere Gedanken sind bei der israelischen Bevölkerung und allen Familien, die von der Gewalt betroffen sind oder um ihre Angehörigen trauern."

Prominente äußern Solidarität für Israel

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend mit Angriffen gegen Israel begonnen - über Land, See und Luft. Mehrere Orte in Grenznähe wurden angegriffen. Dabei wurden nach israelischen Angaben Hunderte Israelis getötet und mehr als 100 Menschen - darunter Frauen, Kinder und Senioren - in den Gazastreifen entführt.

Am Wochenende hatten bereits Gal Gadot (38), Amy Schumer (42), Guy Oseary (51), Jamie Lee Curtis (64) und Bar Refaeli (38) mit Posts bei Instagram und X (ehemals Twitter) mitfühlende Worte veröffentlicht. Weitere prominente Stimmen haben sich inzwischen angeschlossen - unter anderem Madonna (65), Natalie Portman (42) und Mark Hamill (72).