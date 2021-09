Rührende Grußbotschaft in TV-Show

Willi Herren Rührende Grußbotschaft in TV-Show

Der verstorbene TV-Star Willi Herren ist in der nächsten "Kampf der Realitystars"-Folge zu sehen - mit einer Grußbotschaft an seine Tochter.

TV- und Ballermann-Star Willi Herren (1975-2021) ist posthum in der neuen Folge der TV-Show "Kampf der Realitystars", die am 8. September ab 20:15 Uhr bei RTLzwei oder schon jetzt auf TVNOW ausgestrahlt wird, zu sehen. Einige Kandidatinnen und Kandidaten der im Frühjahr in Thailand aufgezeichneten Show erhalten eine Videogrußbotschaft, darunter auch Alessia Herren von ihrem berühmten Vater.

"Papa ist so unheimlich stolz auf dich. Wie du das alles mit deinen 19 Jahren wuppst [...]. Der Papa liebt dich über über über alles. Und ihr drumherum: Passt auf meine Tochter auf", sagt Herren in dem kurzen Clip. Alessia ist sichtlich zu Tränen gerührt.

Sender verabschiedet sich von Willi Herren

Willi Herrens Mini-Auftritt nutzt der Sender zudem, um sich vom Vorjahreskandidaten der Trash-TV-Show zu verabschieden. "Im Namen des ganzen Teams: Willi forever! Jung, du warst ne Granate. Danke für alles", erklärt ein Sprecher aus dem Off zu einem Schwarz-weiß-Foto des Kölner Künstlers .

Willi Herren war am 20. April in seiner Kölner Wohnung tot aufgefunden worden. Anfang Mai wurde er auf dem Melaten-Friedhof in Köln beigesetzt.