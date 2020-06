Am heutigen "Thank a First Responder Day" bedanken sich Australier bei Polizisten, Sanitätern, Feuerwehrleuten und weiteren Helfern, die ihr Leben für das Allgemeinwohl riskieren. Mit einer kurzen Videobotschaft feierten auch Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) den oftmals selbstlosen Einsatz. Eine schöne Geste der Royals.

William erinnert zunächst unter anderem daran, dass die verheerenden Buschbrände in Australien nur wenige Monate zurückliegen. Die gesamte Welt habe die Anstrengungen der Feuerwehrmänner und -frauen damals verfolgt "und wir waren zutiefst von dem berührt, was wir gesehen haben." Leider müssten die Hilfskräfte nun an der Frontlinie einer weiteren Notsituation kämpfen, fügt Kate an. Die Helfer arbeiteten "unermüdlich", um während der Corona-Krise die Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren - und sie setzten dabei "oftmals nicht nur ihre Gesundheit aufs Spiel, sondern auch ihr geistiges Wohlbefinden."

An diesem ersten "Thank a First Responder Day" verdienten alle Helfer darum "ein riesiges Dankeschön", erklärt Kate in der Videobotschaft weiter, bevor William schließt: "Sie sollten ungeheuer stolz auf alles sein, was Sie tun und wir senden unsere besten Wünsche an Sie alle und an Ihre Familien."