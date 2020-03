William Shatner (88) hat jede Form eines Comebacks als Captain Kirk ausgeschlossen. Nachdem die Amazon-Serie "Star Trek: Picard" mit Patrick Stewart (79) in der Hauptrolle bei den Fans sehr gut ankommt, fragte ein neugieriger "Star Trek"-Anhänger per Tweet direkt bei dem Schauspieler nach: "Nachdem sie nun #Picard gemacht haben, glaubst du, sie überlegen sich eine Serie 'Kirk' für dich? Das wäre ziemlich cool." So schön die Idee für Fans ist - Shatner scheint alles andere als begeistert zu sein.

Er antwortete dem Trekkie: "Nein, ich denke Kirks Geschichte ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich gut auserzählt." Dass die Rolle für ihn unter keinen Umständen mehr in Frage komme, machte er in einem weiteren Tweet unmissverständlich klar: "Was war daran jetzt anders als an all den anderen Statements, die ich zu Kirk vorher abgegeben habe?" Die Geschichte von Kirk sei im Vergleich zu anderen Captains ausreichend erzählt worden. Und: "Kirk ist in 'Treffen der Generationen' gestorben. Was soll da noch kommen?"