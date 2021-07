William Shatner steht in der Kritik: Seine neue Show "I Don't Understand" beim US-Ableger des russischen Senders RT löst Irritationen aus.

Captain Kirk sorgt aktuell für Irritationen: Der ehemalige "Raumschiff Enterprise"-Star William Shatner (90) bekommt beim US-amerikanischen Ableger des russischen Staatssenders RT eine eigene Show. Am 12. Juli startet die Sendung "I Don't Understand" auf RT America. Laut Senderangaben werden darin "faszinierende und aktuelle Fragen beantwortet, die das natürliche Interesse der Menschen weckt, aber von den etablierten Medien nur zögerlich behandelt werden".

Man suche in der Show nach Antworten auf Phänomene des Weltalls und wolle die Beschaffenheit des Universums erklären. Zum Beispiel gehe es um den Urknall, dunkle Materie und die Gefahr von Weltraumschrott. Shatner selbst erklärte dazu in einem RT-Werbevideo in Anspielung auf den Titel der Sendung: "Ich verstehe nichts, ich werde Fragen stellen."

Auf harsche Kritik von US-Medien bezüglich seines neuen Engagements erklärte Shatner via Twitter, dass auch andere Kanäle von Staaten bezahlt würden: "Sie wissen schon, dass Nachrichtendienste wie der BBC World Service durch den Verteidigungshaushalt des Vereinigten Königreichs finanziert wird?" Die RT-Verantwortlichen hingegen feiern naturgemäß ihren Neuzugang. "Captain Kirk ist auf die Seite des Guten gewechselt", sagt zum Beispiel RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan.