Künstlerinnen und Künstler kommen am Ende der Premiere von "The Greatest Comedian Freakshow" von Till Lindemann im Flic Flac Zelt auf die Bühne.

von Stephan Seiler Was taugt die neue schrille Comedy-Freakshow von Rammstein-Sänger Till Lindemann und dem Circus Flic Flac? Ein Zeltbesuch.

Soll man sofort gehen oder bleiben? Die "Comedy Freak Show", die im schwarz-gelb gestreiften Zelt des Circus Flic Flac auf dem Zentralen Festplatz in Berlin aufgeführt wird, dauert noch keine zwanzig Minuten, da stellt sich diese Frage zum ersten Mal. Sicherlich nicht jedem im Chapiteau. Viele der rund 1300, größtenteils schwarz gekleideten Zuschauer johlen und feiern die Witze auf Kosten von Klimaaktivisten, Schwulen, Juden, Türken, anderen Minderheiten und vermeintlich Überkorrekten, die ein Mann mit Igelfrisur in der Manege gerade darbietet. Aber einige Zuschauer gehen wirklich raus, sich ein Bier holen, oder weiter hinaus in den Frühlingsabend – und noch bevor Till Lindemanns Zirkusshow so richtig begonnen hat.