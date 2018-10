Ab 15. November lädt Joko Winterscheidt (39) auf ProSieben zum Duell der Musiker. In jeder der vier Folgen der Sendung "Win Your Song" (immer donnerstags ab 23:00 Uhr) müssen je zwei Stars gegeneinander antreten und dabei um Musikinstrumente spielen. Nur wer gewinnt, bekommt das Profi-Instrument, der andere muss sich mit einem Kinderspielzeug oder einer verstimmten Schrottvariante begnügen. Schiefe Töne scheinen also vorprogrammiert, wenn die Musiker am Ende der Spielrunde einen ihrer Hits mit den gewonnenen Instrumenten performen müssen.

Den Auftakt in der ersten Folge machen dabei Judith Holofernes (41, "Ich bin das Chaos"), bekannt von der Band Wir sind Helden. Sie wird auf Mark Forster (34) treffen, der mit viel Respekt in das Duell geht: "Ich merke gerade, dass es ein Riesenfehler war, in die Show zu kommen und gegen Judith anzutreten. Judith ist mega schlau und hat teilweise Bücher gelesen." Wer von ihnen am Ende das Publikum überzeugt, bekommt von Winterscheidt die "goldene Stimmgabel in Silber" überreicht.

Interessante Paarungen gibt es auch in den drei weiteren Folgen. In ihnen trifft Vanessa Mai (26) auf Bosse (38), DJ Bobo (50) muss gegen Wincent Weiss (25) bestehen und Maite Kelly (38) misst sich mit Max Giesinger (30).