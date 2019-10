Das Prime Original "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" nimmt Form an. Aktuell finden die Dreharbeiten zu der neuen Serie in Prag und Berlin statt, wie Co-Produzent Constantin Television nun in einer Mitteilung bekanntgegeben hat. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller, der das Schicksal von Christiane F. erzählt.

Millionenfach wurde das Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" verkauft, in vielen Schulen gilt es als Pflichtlektüre. 1981 zog der gleichnamige Film knapp fünf Millionen Zuschauer in die Kinos. Die Serie ist "eine moderne und zeitgenössische Interpretation, inspiriert von den packenden Memoiren von Christiane F. und folgt sechs Jugendlichen, die ungestüm und kompromisslos für ihren Traum vom Glück kämpfen", heißt es in der offiziellen Beschreibung der Serie.

In acht Folgen werde ein provokatives, kontroverses wie auch eindrückliches Bild der Berliner Drogen- und Clubszene gezeigt. Die Clique wird von einem Newcomer-Cast verkörpert: Die Hauptrollen übernehmen Jana McKinnon (Christiane), Michelangelo Fortuzzi (Benno), Lena Urzendowsky (Stella), Bruno Alexander (Michi), Jeremias Meyer (Axel) und Lea Drinda (Babsi). Annette Hess ("Ku'damm 56/59") ist Head-Autorin und Creative Producerin der Serie, Regie führt Philipp Kadelbach ("Parfum"). Als Produzenten sind Oliver Berben und Sophie von Uslar tätig. Die Serie wird 2021 bei Amazon Prime Premiere feiern.