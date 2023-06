So sieht das Malibu Dreamhouse von Barbie in echt aus.

Welcher Fan wollte nicht schon immer im Barbie-Traumhaus übernachten? Zum Start des "Barbie"-Films gibt es nun eine besondere Aktion.

Passend zum Kinostart des "Barbie"-Films können Fans der Kultpuppe einen Aufenthalt im wahr gewordenen Malibu-Traumhaus buchen. Das Angebot für eine Nacht in der quietschpinken Villa ist allerdings stark limitiert. Dafür ist die Übernachtung kostenlos.

"Wir alle haben Träume"

Das Malibu Dreamhouse war zum 60. Geburtstag von Barbie schon einmal im Jahr 2019 für zwei Nächte buchbar gewesen. Gastgeber in der mittlerweile neu renovierten Villa ist diesmal ihr Freund Ken. "Wir alle haben Träume, und Barbie hat das Glück, ein ganzes Haus voll davon zu haben", wird dieser in einer Pressemitteilung zitiert. "Jetzt bin ich an der Reihe, und ich kann es kaum erwarten, Gäste in diesen ikonischen Räumen zu begrüßen."

Das Barbie-Traumhaus wird über das Unterkunftsportal Airbnb zur Verfügung gestellt. Die Villa aus den Träumen eines jeden Barbie-Fans liegt laut der Mitteilung direkt am Meer in Malibu. Barbies Freund Ken vermietet sein Schlafzimmer aber nur für zwei separate Aufenthalte am 21. und 22. Juli - für jeweils zwei Gäste. Fans bekommen die Gelegenheit, den Kleiderschrank von Ken zu durchforsten, seine Outdoor-Discotanzfläche zu nutzen oder in einem Infinity Pool zu baden.

Fans müssen Glück haben

Die beiden Aufenthalte in Malibu sind demnach kostenlos, "weil Ken einfach keinen Preis für Barbies Malibu-Traumhaus festlegen konnte", wie es in der Mitteilung weiter heißt. Er sei ja auch "eher der Strand- und nicht der Zahlentyp". Die An- und Abreise müssen die Fans jedoch selbst organisieren.

Bei all dem handle es sich um keinen Wettbewerb, da die Nachfrage aber groß sein dürfte, müssen Interessenten bei der Buchung wohl trotzdem viel Glück haben. Damit es mit der Buchung klappt, sollten sich Fans eine Erinnerung einrichten und am Stichtag pünktlich dran sein. Buchbar ist der Aufenthalt ab dem 17. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit auf "airbnb.com/kendreamhouse". Auf der Seite wird auch Ken als Gastgeber geführt.

Wer bei der Buchung kein Glück hat, kann sich ab dem 20. Juli zumindest den neuen "Barbie"-Film im Kino ansehen. Unter der Regie von "Lady Bird"-Filmemacherin Greta Gerwig (39) sind Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen von Barbie und Ken zu sehen.