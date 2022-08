Er war Norddeutscher, geboren in Emden, aufgewachsen in Hamburg. Doch seinen größten Kinoerfolg feierte er in München: Für Bavaria Film drehte Wolfgang Petersen 1981 "Das Boot". Die Geschichte um eine U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg erschien als Film und als Serie - und machte Petersen, der auch das Drehbuch schrieb, über Nacht berühmt. Im Alter von 81 Jahren ist der Filmemacher im Kreis seiner Familie in seinem Haus im kalifornischen Brentwood verstorben. Er erlag einem Bauchspeicheldrüsenkrebsleiden.

