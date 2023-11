Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hat Wolfgang Petry am Start: Sein neues Album "Immer wenn es schneit" erscheint am 3. November.

Nach Halloween kann man sich nun langsam auf Weihnachten einstimmen - zum Beispiel mit "Immer wenn es schneit" von Wolfgang "Wolle" Petry (72). Sein erstes Weihnachtsalbum seit 23 Jahren erscheint am 3. November im Handel. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht der "Weiß der Geier"-Sänger über seinen Lieblingstitel, seinen größten Weihnachtswunsch und wieso Fans nicht mehr mit einem Live-Auftritt rechnen müssen.

Weihnachtsalbum "hat sich einfach so ergeben"

"Mir geht es gut", sagt Wolfgang Petry - und das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn zuletzt machte der Schlagerstar mit einer Augen-OP Schlagzeilen. Er wäre aufgrund der Krankheit Grauer Star fast erblindet, hieß es im September. Eine Operation an beiden Augen in einem Bonner Krankenhaus rettete jedoch das Augenlicht. "Die OP ist sehr gut verlaufen und war erfolgreich", zitierte die "Bild" den Schlagerstar aus Köln. "Ich kann jetzt wieder sehen wie ein Luchs und alle Noten und Texte gut erkennen, was mir bei meiner Arbeit im Tonstudio enorm hilft."

Und so konnte in den vergangenen Monaten ein neues Weihnachtsalbum mit insgesamt zwölf Songs entstehen - eigene Kompositionen und Coverversionen beliebter Weihnachtslieder. Dazu heißt es in der Pressemitteilung: "Den stimmungsvoll-nostalgischen Auftakt zu 'Immer wenn es schneit' macht der gleichnamige Titelsong, auf dem Wolfgang Petry zu festlich-poppigen Klängen von liebgewonnenen Erinnerungen an vergangene Weihnachten erzählt und wie diese besondere Zeit bis heute für ihn nichts von ihrem ursprünglichen Zauber eingebüßt hat." Früher beschenkte der Mann mit den Freundschaftsarmbändern seine Fans häufiger mit Weihnachtsalben wie das zweiteilige "Freude", "Wolles Fröhliche Weihnachten" und das Best-of-"Freudige Weihnachten". Wieso hat er sich jetzt entschieden, wieder Musik zum Wiegenfest beizusteuern? "Es hat sich einfach so ergeben, und ich fand, nach 20 Jahren war es wieder mal an der Zeit", erläutert er im Interview mit spot on news.

Sein Lieblingslied: "Das muss die Liebe sein"

Die Auswahl für das neue Album fiel ihm gar nicht so leicht: "Da ich ja schon so viele Weihnachtssongs aufgenommen habe, musste ich eine Menge stöbern, um neue Lieder zu finden. Die habe ich dann mit dem 'Wolle Sound' ausgestattet", berichtet er und fügt hinzu: "Es gibt aber auch ein paar Neukompositionen." Sein Lieblingslied ist dabei "Das muss die Liebe sein". Den Grund dafür erklärt er folgendermaßen: "Ich hatte plötzlich so viele Bilder in meinem Kopf, und da hab ich hab das Christkind vor meiner Tür gesehen."

Er selbst freut sich Weihnachten vor allem darauf, die Familie zu sehen und "viel zu lachen". Auf seinem Wunschzettel stehen keine materiellen Dinge, sondern "Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit". Angesichts seiner diesjährigen Erlebnisse ist das wohl nur allzu verständlich. Fans, die sich zu Weihnachten vor allem noch mal einen Live-Auftritt ihres "Wolle" wünschen, erteilt er aber eine Absage: "Ich lasse meine Zeit einfach so stehen!"

Seit Jahren nicht mehr auf der Bühne

2006 hatte sich Wolfgang Petry nach 30 Jahren Karriere und Kulthits wie "Wahnsinn" und "Du bist ein Wunder" von der Bühne verabschiedet. Seinen letzten Auftritt hatte er bei der Goldenen Stimmgabel. 2019 wagte er noch einmal ein kleines Comeback als Rocker Pete Wolf. Auch wenn Petry sich von der Bühne zurückgezogen hat - neue Musik liefert er regelmäßig. Zuletzt war das Album "Stark wie wir"am 3. März 2023 erschienen. Es war eine Liebeserklärung an seine Frau Rosie. Im November 2022 feierte das Paar Goldene Hochzeit. Für das Video zum Album-Vorboten "Du gehörst zu mir und ich gehör zu dir" standen die beiden erstmals gemeinsam vor der Kamera.

Wolfgang Petry zählt mit seinem typischen Mix aus Rock und Schlager zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Auf knapp zwanzig Millionen verkaufte Einheiten und insgesamt 27 Studioalben kann er mittlerweile zurückblicken. Hinzu kommen mehrere goldene Schallplatten, fünf Echos und zehn Goldene Stimmgabeln.