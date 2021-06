Wolfgang Petry hat an neuer Musik gearbeitet. Der Sänger bringt im Herbst ein neues Album raus und hat einen Song bereits veröffentlicht.

Zu "Wahnsinn" und "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n" kann beinahe jeder mitsingen. Wolfgang Petry (69) hat sich in über 45 Jahren Karriere ein großes und bekanntes Repertoire geschaffen. Im September 2021 will er mit seinem neuen Album "Auf das Leben" seine Fans begeistern. Die erste Single-Auskopplung "Kämpfer" können sich Fans auf Youtube samt Video bereits jetzt anschauen und anhören.

"Musik bedeutet mir alles"

Pünktlich zu seinem 70. Geburtstag am 22. September 2021 will "Wolle" Petry seinen gewohnten Schlagersound, ein wenig Rock n Roll und Pop-Balladen auf dem Album vereinen. Mit der neuen Platte feiert der 69-Jährige ein Comeback. "Musik bedeutet mir alles", sagt der Musiker über die neue Single und das kommende Album. "Darum fällt es mir leicht, immer weiterzumachen. Für mich gibt's nichts Schöneres, als Töne aneinanderzuhängen in Verbindung mit den Worten, die dann alles zum Leben bringen."

2019 brachte er als Pete Wolf mit Band sein letztes Album raus - in englischer Sprache. Nun kommt der Schlagersänger zu seinen Wurzeln zurück, ganz klassisch und schlicht im Karohemd, wie im Video zu "Kämpfer" zu sehen. Am 24. September wird sein neues Album "Auf das Leben" erscheinen.