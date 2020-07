Wolfgang Stumph (74, "Salto Postale") kehrt in seiner Rolle als Kultkommissar "Stubbe" zurück. Derzeit finden die Dreharbeiten zu einem neuen Krimi mit dem Arbeitstitel "Abendlicht" in Dresden statt, wie das ZDF mitgeteilt hat. An Wolfgang Stumphs Seite steht seine Tochter Stephanie (36), die nach acht Jahren Pause zu der Reihe zurückkehrt. Die beiden spielen Vater und Tochter.

Darum geht's im neuen "Stubbe"-Fall

Stubbe (Wolfgang Stumph) kann auch im Ruhestand nicht untätig sein und wird durch die journalistische Arbeit seiner Tochter Christiane (Stephanie Stumph) in einen neuen Fall verwickelt. Diese recherchiert im Umfeld des Dresdner Pflegedienstes "Abendlicht" und schleust sich dort als Praktikantin ein. Während Stubbe Zeit mit seiner Enkelin Caroline (Greta Casalo) verbringt, wird Christianes Recherche immer gefährlicher. Ihr Undercover-Einsatz droht aufzufliegen.

In weiteren Rollen sind unter anderem Heike Trinker (59), Stephan Grossmann (48), Christine Schorn (76), Patrick Güldenberg (41), Oliver Mommsen (51), Sebastian Urzendowsky (35) und Tessa Mittelstädt (46) zu sehen. Die Dreharbeiten sollen bis zum 13. August 2020 andauern und in Dresden und Hamburg stattfinden. Einen Ausstrahlungstermin für den Samstagskrimi gibt es laut ZDF noch nicht.

Ganze 50 Folgen und rund 18 Jahre lang war Wolfgang Stumph als Kommissar Stubbe in der ZDF-Reihe "Stubbe - Von Fall zu Fall" im TV zu sehen. 2014 wurde die letzte Ausgabe ausgestrahlt. 2018 folgte dann das überraschende Comeback im Special "Stubbe - Tod auf der Insel". Allerdings ohne Stubbes Tochter "Chrissy". Mit der "Stubbe"-Reihe begann für Stephanie Stumph 1995 ihre Schauspielkarriere.