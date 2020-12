© Clay Enos/ ™ & (c) DC Comics/(c) 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Gal Gadot muss als Wonder Woman ein drittes Mal die Welt retten.

Wonder Woman

Wonder Woman Dritter Teil offiziell bestätigt

Regisseurin Patty Jenkins hatte es schon verraten, mit der Ankündigung von Warner ist es offiziell: Ein dritter "Wonder Woman"-Film kommt.

Nur wenige Tage, nachdem "Wonder Woman 1984" in den USA in den Kinos angelaufen ist, hat die Produktionsfirma Warner Bros. offiziell bestätigt, dass es auch einen dritten Teil der Superhelden-Sage um Diana Prince geben wird.

Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, werden sowohl Hauptdarstellerin Gal Gadot (35), als auch Regisseurin Patty Jenkins (49) wieder mit von der Partie sein. Wie Jenkins bereits Anfang 2019 dem "Hollywood Reporter" verraten hat, war die Handlung für die Heldin aus dem DC-Universum von Beginn an über drei Filme angelegt. Und der dritte Teil werde "definitiv" in der Gegenwart spielen.

Erfolgreichster Kinostart seit Beginn der Pandemie

Ursprünglich sollte "Wonder Woman 1984" im Sommer 2020 anlaufen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Starttermin auf den 25. Dezember verschoben. Am ersten Wochenende spielte der Streifen in den USA 16,7 Millionen Dollar (umgerechnet rund 13,6 Millionen Euro) ein. Laut "Variety" ist das der erfolgreichste Kinostart seit Beginn der Pandemie.

Zeitgleich dazu wurde "Wonder Woman 1984" auch beim Warners eigenem Streamingdienst HBO Max veröffentlicht. Der Film soll im Januar 2021 dann auch in den deutschen Kinos anlaufen. Wann der dritte Teil erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt.