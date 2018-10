Verspätet in die Vergangenheit: Eigentlich hätte der zweite Teil des immens erfolgreichen Comicfilms "Wonder Woman" mit Gal Gadot (33) in der Hauptrolle noch im November 2019 erscheinen sollen. Doch dieser Termin wurde nun um satte sieben Monate und damit in den Sommer 2020 verschoben. Diese traurige Nachricht gab die Hauptdarstellerin höchstpersönlich via Twitter bekannt, von schlechter Laune war bei ihr deswegen aber nichts zu spüren - im Gegenteil!

So freue sie sich sogar darüber, dass "Wonder Woman zurück an ihrem rechtmäßigen Ort" sei. Damit bezieht sie sich auf den Kinostart des ersten Teils, der ebenfalls im Sommer vor genau zwei Jahren veröffentlicht wurde und bekanntlich ein riesiger Erfolg an den Kassen wurde - am Ende standen über 800 Millionen Dollar weltweit zu Buche.

Beim zweiten Teil, der im Gegensatz zum Vorgänger nicht mehr während des ersten Weltkriegs, sondern in den 80er Jahren spielt, wird erneut Patty Jenkins (47) die Regie übernehmen. Zum Cast stoßen unter anderem "Game of Thrones"-Star Pedro Pascal (43) und Kristen Wiig (45), in den USA soll der Film am 5. Juni 2020 erscheinen. Gut möglich, dass es in Deutschland dann einen Tag früher, am Kino-Donnerstag, so weit sein wird.